Сочи оказался самым популярным направлением для летнего отдыха 2022 года

Сочи стал самым востребованным направлением для отдыха в России. Власти города ожидают примерно 7 миллионов туристов до конца года. Более 4 миллионов из них готовы принять за лето.

Также популярностью у российских туристов пользуются Турция и Египет. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.