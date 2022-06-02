Сочи стал одним из самых популярных направлений для путешествий

В аэропорту Внуково сформировались огромные очереди из туристов. Самое востребованное направление по России – Сочи, а за границей – Турция и Египет.

Власти Сочи ожидают примерно 7 миллионов туристов до конца года. Более 4 миллионов из них готовы принять за лето. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.