Названа стоимость отдыха в отелях Турции

11:30
Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Пакет с турпакетами". В ней телезрителям рассказывают о стоимости туров на популярных направлениях в России, Турции и Египте.
Стоимость туров в Турцию зависит от региона. Это помимо разницы в услугах, которые предоставляют отели. Один из самых дорогих регионов – Белек. Также повышенный ценник может быть на курорты на Эгейском море.
На сайте отеля под Антальей концепция заявлена, как "ультра роскошное все включено". Цены установлены от 90 до 146 тысяч рублей. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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