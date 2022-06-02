Сочи стал самым востребованным направлением для отдыха в России

Москвичи летят на юг. В аэропорту Внуково уже наблюдаются огромные очереди из туристов. Самым востребованным направлением по России стал Сочи. А за границей – Турция и Египет.

Власти Сочи ожидают около семи миллионов туристов до конца года, а за лето – четыре миллиона человек.

Сколько стоит отдохнуть на южном курорте? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.