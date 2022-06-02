Для автопутешественников сделали бесплатные парковки в Крыму

Парковки крымских отелей стали бесплатными для автопутешественников. В акции принимают участие популярные курортные города на всем побережье полуострова.

Некоторые отельеры на старте высокого сезона приготовили специальные предложения для гостей. Так, путешественники на машинах могут рассчитывать на проживание за полцены, кешбэк за преодоленные километры, а также размещение в подарок.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

