Северный Кавказ стал одним из самых популярных направлений для туристов

Одним из самых популярных направлений на майские праздники стал Северный Кавказ. Регион впервые вошел в топ-5 продаж, потеснив Крым.

Корреспондент телеканала "Москва 24" Иван Федотов отправился в путешествие по региону и рассказал об интересных местах и ценах. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

