Спрос на отдых в российских санаториях вырос почти на 30%

Спрос на отдых в санаториях в России вырос почти на треть. Причем россияне предпочитают бронировать на длительные сроки – от 2 недель до нескольких месяцев.

В топе бронирования – курорты Краснодарского края, Кавказа, Крыма и Алтая. Многие туристы заметили повышение уровня обслуживания и качества услуг в отечественных здравницах.

С чем еще связана мода на оздоровительный туризм? И не скажется ли она на ценах? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.