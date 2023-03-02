07:30Туризм
Спрос на отдых в российских санаториях вырос почти на 30%
Спрос на отдых в санаториях в России вырос почти на треть. Причем россияне предпочитают бронировать на длительные сроки – от 2 недель до нескольких месяцев.
В топе бронирования – курорты Краснодарского края, Кавказа, Крыма и Алтая. Многие туристы заметили повышение уровня обслуживания и качества услуг в отечественных здравницах.
С чем еще связана мода на оздоровительный туризм? И не скажется ли она на ценах? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.