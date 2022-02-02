Норвегия смягчила правила въезда для туристов

Норвегия смягчила правила для туристов. Теперь въехать в страну без повторного теста могут все невакцинированные путешественники. Ранее об отмене или сокращении антиковидных правил заявили еще несколько государств.

Англия практически вернулась к обычной жизни. По тому же пути идет и Дания. Израиль разрешил въезжать привитым российским "Спутником V". А в Таиланде отменили обязательный карантин для туристов.

Также ограничения для организованных групп сняли на Кубе. А Финляндия отменила пограничный контроль с ЕС. Кроме того, 4 февраля изменится и система въезда на Бали. Остров откроют, но нужно будет соблюсти пять дней карантина.

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