Москвичам рассказали об интересной маршруте в Хвалынск

Телеканал "Москва 24" запустил рубрику "Тур де Русь". Длинные выходные – возможность отправиться в путешествие. Новый маршрут – в Саратовскую область, в город Хвалынск.

На поезде необходимо за 16 часов доехать до Саратова. Цена билета варьируется от 5 000 рублей. Дальше следует пересадка на автобус, 3 с половиной часа, и вы в Хвалынске. На машине путь от Москвы займет около 15 часов, расходы на бензин составят порядка 3 тысяч рублей.