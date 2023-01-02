Москвичам рассказали об интересной маршруте в Хвалынск

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Туризм

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Телеканал "Москва 24" запустил рубрику "Тур де Русь". Длинные выходные – возможность отправиться в путешествие. Новый маршрут – в Саратовскую область, в город Хвалынск.

На поезде необходимо за 16 часов доехать до Саратова. Цена билета варьируется от 5 000 рублей. Дальше следует пересадка на автобус, 3 с половиной часа, и вы в Хвалынске. На машине путь от Москвы займет около 15 часов, расходы на бензин составят порядка 3 тысяч рублей.

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