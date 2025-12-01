Туроператоры начали перестраивать маршруты из-за ситуации вокруг Венесуэлы

Некоторые московские туристы, планировавшие отдых в Венесуэле, столкнулись с изменениями. Сложная ситуация возникла после заявления президента США Дональда Трампа, который рекомендовал считать воздушное пространство этой страны закрытым.

Распространившуюся информацию об экстренной эвакуации туристов с острова Маргарита уже опровергли в Российском союзе туриндустрии. Тем не менее ночью один из чартерных рейсов туроператора отправился не в Венесуэлу, а на Кубу.

