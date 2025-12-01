Форма поиска по сайту

01 декабря, 07:15

Туризм

Туроператоры начали перестраивать маршруты из-за ситуации вокруг Венесуэлы

РСТ опроверг информацию об эвакуации российских туристов из Венесуэлы

В РСТ объяснили сообщения об "эвакуации" россиян из Венесуэлы

Около 500 тыс россиян могут посетить Японию в 2026 году

В Москве награждены победители Национальной гостиничной премии 2025 года

Москвичи стали массово покупать экскурсии по столице

Продажи экскурсий по столице среди москвичей выросли на 80%

Кабмин РФ одобрил проект соглашения об отмене виз с Саудовской Аравией

Россия планирует подписать с Саудовской Аравией соглашение об отмене визовых требований

Спрос на новогодние туры по Москве вырос на 80%

Некоторые московские туристы, планировавшие отдых в Венесуэле, столкнулись с изменениями. Сложная ситуация возникла после заявления президента США Дональда Трампа, который рекомендовал считать воздушное пространство этой страны закрытым.

Распространившуюся информацию об экстренной эвакуации туристов с острова Маргарита уже опровергли в Российском союзе туриндустрии. Тем не менее ночью один из чартерных рейсов туроператора отправился не в Венесуэлу, а на Кубу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Стоит ли искать работу в декабре и январе?

Сотрудники, ушедшие из компании в этот период, рискуют потерять заслуженные премии

Однако поиск работы станет плюсом для соискателей проектной и краткосрочной занятости

Стоит ли ждать блокировку WhatsApp в России?

Поводом для ускорения блокировки стала утечка дипломатических переговоров

Эксперты уверены: мессенджер заблокируют в течение полугода, но решение не повлияет на россиян

Как выбрать качественную красную икру перед Новым годом?

При выборе важно обращать внимание на целостность упаковки

Стоит проверять маркировку "Честный знак"

Какой новогодний декор особенно опасен для домашних животных?

Мишура и дождик наиболее опасны, так как питомцы могут проглотить блестящую леску

Стеклянные игрушки животные могут сбить, разгрызть и порезаться

Стоит ли расширять "Семейную ипотеку" на вторичное жилье?

В Госдуме уверены: мера серьезно ударит по застройщикам

Однако эксперты считают, что необходимость распространения ипотеки на вторичный рынок давно назрела

Что стоит увидеть в Саудовской Аравии?

Россия и Саудовская Аравия переходят на безвизовый режим

Эксперты советуют посетить Дирию – исторический город, который является объектом ЮНЕСКО

Будут ли в России штрафовать за интимные кадры?

В определенных обстоятельствах ситуации могут квалифицироваться по уголовным статьям

Наказанием станут штрафы, принудительные работы или лишение свободы

