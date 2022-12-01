Россиянам рассказали, насколько загружены отечественные горнолыжные курорты

Места в горнолыжных отелях Сочи раскупили на Новый год на 65%. Как сообщили в администрации города, в пятизвездочных гостиницах свободных номеров практически не осталось.

Также известно, что отдых в России на новогодние праздники подорожал на 10–20% из-за высокого спроса. Дороже всего в Сочи: цены в горный кластер доходят едва ли не до 500 тысяч рублей за неделю на двоих. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.