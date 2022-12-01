Россиянам рассказали, во сколько обойдется отдых на отечественных горнолыжных курортах

Как сообщили эксперты, отдых в России на новогодние праздники подорожал на 10–20%. Причина заключается в высоком спросе на горнолыжные курорты. Самый дорогой курорт находится в Сочи: цены доходят до полумиллиона рублей на двоих за неделю.

Куда можно поехать покататься на лыжах, кроме Сочи? Какие еще города входят в топ новогодних направлений? Какова ситуация с ценами на авиабилеты по России? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.