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Новости

01 декабря, 15:00

Туризм

Россиянам рассказали, во сколько обойдется отдых на отечественных горнолыжных курортах

Россиянам рассказали, во сколько обойдется отдых на отечественных горнолыжных курортах

Москвичам рассказали, куда можно поехать покататься на лыжах в РФ

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Как сообщили эксперты, отдых в России на новогодние праздники подорожал на 10–20%. Причина заключается в высоком спросе на горнолыжные курорты. Самый дорогой курорт находится в Сочи: цены доходят до полумиллиона рублей на двоих за неделю.

Куда можно поехать покататься на лыжах, кроме Сочи? Какие еще города входят в топ новогодних направлений? Какова ситуация с ценами на авиабилеты по России? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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