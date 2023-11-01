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Новости

01 ноября, 19:15

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Столичные гостиницы забронированы на 70% в период праздничных выходных

Столичные гостиницы забронированы на 70% в период праздничных выходных

Новости часа: воздух в столичном регионе днем 1 ноября прогрелся почти до летних отметок

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Номера в столичных отелях в период длинных ноябрьских выходных забронированы на 70%. Как рассказали в комитете по туризму, наибольшей популярностью пользуются трех- и четырехзвездочные гостиницы.

Самыми востребованными датами заезда, которые выбрали почти две трети туристов, стали 3 и 4 ноября. В эти дни гостиницы забронированы в среднем на 82%.

Всего в столице открыто почти две тысячи отелей и других объектов размещения. Одновременно в них могут разместиться 374 тысячи человек. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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туризмгородвидеоСтанислав Кулик
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