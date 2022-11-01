Оформление визы Кипра с 1 декабря станет платным для россиян

Виза на Кипр станет платной с 1 декабря. Так, для взрослых сбор составит 80 евро, для детей – 40 евро. Условия меняют из-за решения Евросоюза приостановить облегченный визовый режим с Россией.

В сложившейся ситуации эксперты рекомендуют заранее заняться документами для оформления визы. В визовый центр следует записаться за 15–45 рабочих дней до вылета, иначе могут визу не выдать.

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