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Туризм

Виза для въезда на Кипр станет платной с 1 декабря

Виза для въезда на Кипр станет платной с 1 декабря

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Виза на Кипр для россиян станет платной с декабря 2022 года. Сбор для взрослых будет составлять 80 евро, а для детей – 40 евро.

Тем, кто хочет провести Новый год и Рождество в Европе, необходимо уже заняться оформлением, ведь записаться в визовый центр нужно за 15–45 рабочих дней до вылета. Иначе есть вероятность, что могут не примут документы.

Как рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, из 26 стран шенгенского соглашения продолжают выдавать визы 16 стран и границы открыты, в том числе, для туристических целей. По его словам, подача документов теперь осложнена большим объемом документов, поэтому лучше подавать документы заранее, так как это связано с ожиданием свободных слотов для записи подачи на визу.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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