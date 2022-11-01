Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

11:15

Туризм

Оформление визы Кипра станет платным в РФ с декабря

Оформление визы Кипра станет платным в РФ с декабря

Отдых на Кипре для россиян подорожает с декабря

Марокко возобновит прямые рейсы с Россией с 1 ноября – АТОР

Новости часа: более 2 тыс абонентов остались без энергоснабжения в ДНР из-за обстрелов ВСУ

Новости часа: в РФ завершен призыв в рамках частичной мобилизации

Оформление визы Кипра станет платным в России с декабря

Более 90% туристов РФ выбрали отдых внутри страны на ноябрьские праздники – аналитики

Москвичам рассказали об основных туристических направлениях на ноябрьские праздники

Аналитики сообщили, куда российские туристы отправятся отдыхать на ноябрьские праздники

Москвичам рассказали, как добраться до Казани

Виза на Кипр для россиян станет платной с декабря 2022 года. Сбор для взрослых будет составлять 80 евро, а для детей – 40 евро.

Тем, кто хочет провести Новый год и Рождество в Европе, необходимо уже заняться оформлением, ведь записаться в визовый центр нужно за 15–45 рабочих дней до вылета. Иначе есть вероятность, что могут не примут документы.

Через какие страны можно оформить "шенген"? И сколько будет стоит новогодний отдых в Европе? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмвидеоЕлизавета ЯкушеваИван ЕвдокимовАлена Касаткина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика