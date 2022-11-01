Оформление визы Кипра станет платным в РФ с декабря

Виза на Кипр для россиян станет платной с декабря 2022 года. Сбор для взрослых будет составлять 80 евро, а для детей – 40 евро.

Тем, кто хочет провести Новый год и Рождество в Европе, необходимо уже заняться оформлением, ведь записаться в визовый центр нужно за 15–45 рабочих дней до вылета. Иначе есть вероятность, что могут не примут документы.

Через какие страны можно оформить "шенген"? И сколько будет стоит новогодний отдых в Европе? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.