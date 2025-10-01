Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 октября, 23:00

Туризм

Каждый второй россиянин хотел бы побывать в местах, где снимали популярные фильмы

Каждый второй россиянин хотел бы побывать в местах, где снимали популярные фильмы

"Это Москва. Туризм": музеи в театрах

Новые прямые авиарейсы запустят из России на курорты в Азии

Сотни российских туристов остались без запланированных путевок

Москвичи начали бронировать отели на Новый год

Эксперт по туризму рассказал о ценах на туры в новогодние праздники

Москва отметила Всемирный день туризма

Форум школьного туризма состоялся в парке "Кузьминки-Люблино"

В День туриста в Москве пройдет более 500 экскурсий

В АТОР опровергли информацию об обрушении потолка в пятизвездночном отеле в Турции

Каждый второй россиянин хотел бы побывать в местах, где снимали популярные фильмы. Чаще всего такие кинотуристы посещают узнаваемые локации в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму и Сочи.

По местам съемок фильмов в Москве даже водят экскурсии. Также есть много популярных направлений в других регионах. Например, в Карелии снимали фильм "Любовь и голуби", а в Ростове Великом – "Иван Васильевич меняет профессию".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
туризмкультуракиновидеоРустам ШафиуллинЕкатерина Кузнеченкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика