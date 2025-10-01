Каждый второй россиянин хотел бы побывать в местах, где снимали популярные фильмы. Чаще всего такие кинотуристы посещают узнаваемые локации в Москве, Санкт-Петербурге, Крыму и Сочи.

По местам съемок фильмов в Москве даже водят экскурсии. Также есть много популярных направлений в других регионах. Например, в Карелии снимали фильм "Любовь и голуби", а в Ростове Великом – "Иван Васильевич меняет профессию".

