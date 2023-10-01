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01 октября, 09:30

Туризм

Москвичам рассказали о ценах на новогодние туры

Москвичам рассказали о ценах на новогодние туры

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Собянин сообщил, что около 12 млн туристов посетили Москву за лето

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Москвичи уже присматривают туры на новогодние каникулы. Эксперты по туристической отрасли советуют не затягивать с покупкой. Если хотите взять путевку по приемлемой цене, лучше сделать это в ближайшие дни, так как цены будут расти.

Лайфхак для бюджетного отдыха на новогодние праздники – раннее бронирование. Как сообщают туроператоры, до завершения акций на путевки в период зимних праздников осталось несколько дней. Традиционно самые популярные зарубежными направлениями для новогоднего отдыха у российских туристов являются Таиланд, Египет, ОАЭ, Шри-Ланка, Турция, Куба.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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