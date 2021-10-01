Туристам рассказали, на каких условиях можно посетить Мексику

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Путник Ви". В ней рассказывают о странах, где принимают привитых россиян или тех, кто готов предоставить отрицательный ПЦР-тест.

В Мексике не нужно соблюдать карантин. На въезде попросят анкету о состоянии здоровья и контактах за последние 2 недели. Также одну форму про факторы риска заболеть.

В аэропорту могут рандомно провести ПЦР-тест или тест на антиген. Но с собой никакие результаты анализов брать не нужно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.