Москвичам рассказали, как добраться до Хабаровска

Телеканал Москва 24 в рубрике "Тур де Русь" рассказывает, как можно добраться до самых популярных курортов и сколько это стоит.

Дорога из Москвы в Хабаровск займет почти 8 часов на самолете, билет обойдется в 14,3 тысячи рублей. На поезде ехать 5 суток 12 часов, такая поездка обойдется примерно в 7 тысяч рублей.

На машине в пути проведете 129 часов, а на бензин уйдет больше 33 тысяч рублей. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.