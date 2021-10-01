Туристам рассказали, на каких условиях можно посетить Болгарию

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Путник Ви". В ней рассказывают о странах, где принимают привитых россиян или тех, кто готов предоставить отрицательный ПЦР-тест.

Для въезда в Болгарию подойдут сертификат о вакцинации "Спутником V", правда, пройти должно не менее двух недель. Тест ПЦР или на антиген, обратите внимание, сроки годности у них разные.

Также можно предоставить справку о перенесенном за последние погода ковиде. Однако там нужно указать и даты первого положительного теста, и данные загранпаспорта. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.