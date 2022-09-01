Пять миллионов туристов посетили Сочи в 2022 году

В Сочи в 2022 году уже встретили пятимиллионного туриста. Турпоток по случаю окончания лета не упал. Впереди – бархатный сезон. В Краснодарском крае забронировано уже подавляющее большинство жилья. Даже с учетом того, что сезон там завершится не раньше первой декады октября, рассказали синоптики.

О том, где и как провести отпуск осенью, – в эфире телеканала Москва 24.