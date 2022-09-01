Таиланд не увеличил срок безвизового режима для российских туристов

Власти Таиланда увеличили срок безвизового режима для иностранных путешественников с 30 до 45 дней. Но Россия в этот список не вошла. Об этом пишет издание "Турдом" со ссылкой на министерство туризма Таиланда.

Это значит, что туристы из РФ без дополнительного оформления документов могут находиться в королевстве не более 30 дней. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.