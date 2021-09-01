В АТОР сообщили, что россияне почти не покупают путевки на новогодние праздники

Многие россияне планируют отмечать Новый год дома. По словам директора Ассоциации туроператоров России Майи Ломидзе, туристы не спешат бронировать зимние туры.

Есть спрос на Красную поляну в Сочи, но это единичные случаи. По мнению специалистов, люди опасаются прошлогодних локдаунов, поэтому перестали бронировать путешествия заранее. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.