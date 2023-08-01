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01 августа, 22:30

Туризм

Официально стартовал безвизовый туристический обмен между Россией и Китаем

Официально стартовал безвизовый туристический обмен между Россией и Китаем

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1 августа официально объявили о запуске безвизового туристического обмена между Россией, Китаем и Ираном. Теперь из Москвы можно добраться до Пекина, Шанхая, Тегерана и других популярных у туристов городов.

Во сколько обойдется такая поездка, чем россияне могут расплачиваться в этих странах и что еще нужно знать перед тем, как отправиться в путешествие в Китай или Иран – в эфире телеканала Москва 24.

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