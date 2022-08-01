Власти Сочи рассказали о количестве туристов, посетивших город этим летом

Уже четыре миллиона туристов побывали в Сочи этим летом. Об этом сообщили власти города.

Как москвичи отдыхают на Черноморском побережье? И чем там можно заняться, помимо купания в море? Сколько стоит отдых в Сочи этим летом и есть ли еще путевки? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.