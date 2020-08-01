Россия возобновила полеты в Турцию, Великобританию и Танзанию

Россия открыла границы с Турцией, Великобританией и Танзанией. Первые рейсы с туристами отправляются из столичных аэропортов.

В период пандемии коронавируса к путешественникам предъявляют множество требований. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.