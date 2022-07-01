Названа стоимость отдыха в отелях курорта "Красная Поляна"

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Пакет с турпакетами". В ней телезрителям рассказывают о стоимости туров на популярных направлениях в России, Турции и Египте.

На середину июля пока еще есть выбор, где отдохнуть на курорте "Краная Поляна". Минимальная стоимость за ночь – 900 рублей. В среднем придется заплатить около 2,5 тысячи рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.