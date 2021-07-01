Полиция начала проверку по факту конфликта персонала и постояльцев гостиницы в Анапе

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "7 кругов Адлера". В ней собирают удивленные реакции на цены и обслуживание в курортных регионах.

Гостевой дом в Анапе проверяет полиция после инцидента с туристами. Им пришлось буквально бежать оттуда, а деньги так и не вернули.

Недомолвки по поводу стоимости одной ночи – разница в 500 рублей – вывели сотрудников гостиницы из себя. Уже после оплаты постояльцев привели в номер, где оказалось грязно. Женщина, которая пришла убирать, в выражениях не стеснялась. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.