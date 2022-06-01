Турция отменила ПЦР-тесты для въезда туристов в страну с 1 июня

С 1 июня Турция отменила требование о предоставлении ПЦР для туристов. Сейчас эта страна – лидер по продажам путевок на лето.

По данным ассоциации туроператоров России, средний чек на летний турецкий тур составляет 160–210 тысяч рублей на двоих. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.