Турция отменяет ПЦР-тесты для въезда в страну с 1 июня

С 1 июня в Турции отменили ПЦР-тесты для туристов и стали принимать российские платежные карты "Мир". Также Турция стала лидером по продажам путевок на лето. Это данные Ассоциации туроператоров.

В аэропорту Внуково уже образовались очереди из пассажиров, стремящихся на море. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.