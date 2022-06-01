Российские туристы начали возвращать путевки после укрепления рубля

Российские туристы начали возвращать путевки, чтобы купить новые. Такая реакция последовала после укрепление рубля.

Многие приобрели туры в феврале–марте, когда курс доллара резко вырос. Теперь люди пытаются сдать путевки, чтобы сэкономить. Пойдут ли на это турагентства?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.