Турция заняла первое место по объему продаж туров в РФ

Сезон отпусков стартовал в России. В аэропорту Внуково уже выстроились очереди из пассажиров, вылетающих за рубеж.

По данным АТОР, первое место по объемам продаж занимает Турция. Там для туристов с 1 июня отменили ПЦР-тесты и начали принимать российские платежные карты "Мир".

Вице-президент российского союза туриндустрии Дмитрий Горин сообщил, что наибольшим спросом пользуются города Анталья, Бодрум, Бломан и Стамбул. Эти полетные программы запланированы на весь летний сезон. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.