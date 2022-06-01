Названа стоимость отдыха в отелях Краснодарского края

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "Пакет с турпакетами". В ней телезрителям рассказывают о стоимости туров на популярных направлениях в России, Турции и Египте.



Стоимость отдыха в Краснодарском крае на двоих оценивается от 27 тысяч рублей. Есть номера за 47 тысяч рублей, и за 70, и за 100 – все на неделю. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.