Очереди пассажиров образовались в аэропорту Внуково

В России стартовал сезон отпусков. В аэропорту Внуково уже сформировались очереди из пассажиров, вылетающих за рубеж.

По данным АТОР, первое место по объемам продаж занимает Турция. Там для туристов с 1 июня отменили ПЦР-тесты и начали принимать российские платежные карты "Мир". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.