Телезрителям рассказали о главных событиях последнего часа

Россияне забронировали Турцию на 25 миллиардов рублей только на июнь, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). Также сообщается, что РФ продлила ограничение на полеты в Турцию до 21 июня.

Первый день лета в Москве оказался самым холодным за последние 54 года. Минимальная температура на метеостанции ВДНХ составила всего плюс 4 градуса.

Следователи в Алтайском крае задержали владельца опрокинувшегося батута в Барнауле и предпринимателя, оказывающего эти услуги. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.