Москвичам рассказали о туристических достопримечательностях Волгограда

Накануне 9 мая можно отправиться на отдыха в Волгоград.

За чем едут в город-герой десятки тысяч туристов? Как туда лучше добраться? Сколько стоят экскурсии, отели и чем там кормят? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.