Ряд стран с 1 мая упрощает въезд для туристов из России

Сразу несколько стран с 1 мая упрощают правила въезда для туристов из России. Власти Таиланда, Малайзии, Греции и Болгарии отменяют ковидные ограничения.

Туристам теперь не надо предъявлять сертификат о вакцинации или результаты ПЦР-теста. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.