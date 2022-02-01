Москвичам рассказали, куда летят россияне за одобренными в ЕС вакцинами

"Спутник V" могут признать за рубежом уже в этом году. Об этом заявили специалисты из Всемирной организации здравоохранения. Однако четких сроков нет.

Кроме того, есть мнение, что ВОЗ затягивает процесс по политическим причинам. Но россияне хотят путешествовать по Европе, а потому многие отправляются за рубеж, чтобы получить вакцину, которая одобрена в ЕС. Самым экономным вариантом для российских туристов стала Турция.

Куда еще летят для вакцинации? И какую вакцину выбрать, чтобы получить Green Pass?

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.