Бали откроется для иностранных туристов 4 февраля

Бали начнет принимать иностранных туристов с 4 февраля. Об этом сообщил министр Индонезии Лухут Бинсар Панджайтан. Он отметил, что правительство приняло такое решение, чтобы восстановить экономику на острове, которая сильно пострадала из-за коронавируса.

Срок пребывания на карантине для полностью привитых туристов сократили с 7 до 5 дней. Улететь на остров вдвоем по горящим путевкам можно за 150 тысяч рублей. Причем это самая низкая цена за семидневный отпуск. В среднем туры стоят около 200 тысяч рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.