Примерно 3 млн туристов решили посетить столицу на новогодние выходные

На новогодние выходные столица стала центром притяжения для туристов со всей России, а также из-за рубежа. Мест в столичных отелях почти не осталось – можно найти свободные номера только после 6 января.

По данным туроператоров, Москву посетят примерно три миллиона туристов. Большой популярностью у гостей пользуются столичные зимние фестивали.

Сколько стоит отдохнуть в столице в новогодние праздники? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.