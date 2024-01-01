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Новости

01 января, 17:30

Город

Примерно 3 млн туристов решили посетить столицу на новогодние выходные

Примерно 3 млн туристов решили посетить столицу на новогодние выходные

Около 3 млн туристов посетили Москву на новогодние выходные

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На новогодние выходные столица стала центром притяжения для туристов со всей России, а также из-за рубежа. Мест в столичных отелях почти не осталось – можно найти свободные номера только после 6 января.

По данным туроператоров, Москву посетят примерно три миллиона туристов. Большой популярностью у гостей пользуются столичные зимние фестивали.

Сколько стоит отдохнуть в столице в новогодние праздники? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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