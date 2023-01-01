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Туризм

Москвичам рассказали о направлениях для путешествий недалеко от столицы

Москвичам рассказали о направлениях для путешествий недалеко от столицы

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Москвичам предстоит целая неделя выходных. Если нет других дел, то это время можно отправиться в путешествие на поезде в ближайшее Подмосковье или соседние регионы.

Наиболее популярные направления сейчас – Санкт-Петербург, Казань, Кисловодск, Калининград, Тула, Нижний Новгород. Чуть менее очевидные – Ярославль, Владимир, Сергиев Посад, Коломна и Углич.

Много ли сейчас пассажиров на московских вокзалах и куда остались билеты? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

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