Москвичам рассказали о направлениях для путешествий недалеко от столицы

Москвичам предстоит целая неделя выходных. Если нет других дел, то это время можно отправиться в путешествие на поезде в ближайшее Подмосковье или соседние регионы.

Наиболее популярные направления сейчас – Санкт-Петербург, Казань, Кисловодск, Калининград, Тула, Нижний Новгород. Чуть менее очевидные – Ярославль, Владимир, Сергиев Посад, Коломна и Углич.

Много ли сейчас пассажиров на московских вокзалах и куда остались билеты? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

