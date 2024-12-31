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31 декабря 2024, 18:30

Транспорт

Москомархитектура утвердила 18 проектов планировки территории метро

Москомархитектура утвердила 18 проектов планировки территории метро

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Москомархитектура утвердила 18 проектов планировки территории метро в этом году. Как сообщил заммэра Владимир Ефимов, наиболее значимым можно назвать проектирование Рублево-Архангельской линии от станции "Липовая Роща" до "Ильинской".

Этот проект не только сократит время, но и создаст новые возможности для развития инфраструктуры и бизнеса в прилегающих районах. Открытие этой ветки также улучшит транспортное обслуживание миллиона жителей в семи районах города. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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