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31 декабря 2023, 21:30

Транспорт

Почти 400 тыс раз проехали пассажиры на регулярном речном транспорте Москвы

Почти 400 тыс раз проехали пассажиры на регулярном речном транспорте Москвы

Почти 400 тыс поездок совершили москвичи на регулярном речном транспорте

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Почти 400 тысяч поездок совершили пассажиры на регулярном речном транспорте с момента запуска двух маршрутов в Москве. Первый круглогодичный речной маршрут электротранспорта открыли в июне. Его протяженность – 6,5 километра. Он связал Киевский вокзал с причалом "Сердце Столицы" в районе одноименного жилого комплекса на Шелепихинской набережной.

Второй – от ЗИЛ до Печатников – для москвичей открыли в конце сентября. В итоге поездки стали удобнее для жителей 18 районов столицы – это порядка 1,5 миллиона человек, проживающих в зоне притяжения двух маршрутов.

Электросуда интегрированы в систему столичного транспорта, поэтому оплатить поездку можно картой "Тройка", банковской картой или по биометрии. Поездка обойдется в 150 рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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транспортвидеоЮлия Неклесова
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