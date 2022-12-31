Разрешения на возврат эвакуированных машин в выходные будут выдавать четыре пункта МАДИ

Получить разрешения на возврат автомобилей в Москве в новогодние каникулы можно будет в четырех пунктах МАДИ: в проездах Одеевского и Энтузиастов, а также на Вагоноремонтной улице и на улице Дубовая Роща. Последний работает с 10:00 до 22:00, остальные – круглосуточно.

Сервисный центр "Московский транспорт" на Старой Басманной будет закрыт 31 декабря, 1 и 7 января. В остальные дни разрешения на возврат там будут оформлять как обычно.

Получить сам автомобиль при этом можно круглосуточно: все спецстоянки работают без выходных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

