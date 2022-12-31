Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:30

Транспорт

Разрешения на возврат эвакуированных машин в выходные будут выдавать четыре пункта МАДИ

Разрешения на возврат эвакуированных машин в выходные будут выдавать четыре пункта МАДИ

Обращение президента будут транслировать в метро в новогоднюю ночь

Новогодние пробки образовались перед Крымским мостом

Автомобилистов предупредили о заторах в Москве в преддверии Нового года

Пассажиры столичного метро смогут посмотреть новогоднее обращение Путина в прямом эфире

Большие заторы сформировались на МКАД и возле столичных ТЦ вечером 30 декабря

"Интервью": Юлия Темникова – о развитии общественного транспорта Москвы

Специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 6 баллов

"Мой район. Навигатор": схема движения на Кольцевой линии метро изменится с 2 января

Эксперты рассказали, как увеличится нагрузка на столичные вокзалы 30 декабря

Получить разрешения на возврат автомобилей в Москве в новогодние каникулы можно будет в четырех пунктах МАДИ: в проездах Одеевского и Энтузиастов, а также на Вагоноремонтной улице и на улице Дубовая Роща. Последний работает с 10:00 до 22:00, остальные – круглосуточно.

Сервисный центр "Московский транспорт" на Старой Басманной будет закрыт 31 декабря, 1 и 7 января. В остальные дни разрешения на возврат там будут оформлять как обычно.

Получить сам автомобиль при этом можно круглосуточно: все спецстоянки работают без выходных. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика