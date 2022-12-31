Новогодние пробки образовались перед Крымским мостом

Затор образовался перед Крымским мостом. Вереница из машин со стороны Кубани растянулась больше чем на пять километров.

Для водителей и пассажиров развернули пункт обогрева. При необходимости заработает полевая кухня. Кроме того, для людей в пробке организовали подвоз воды.

Сейчас на Крымском мосту продолжают ремонтные работы после осеннего теракта. Движение планируют полностью восстановить в марте.

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