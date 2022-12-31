Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

09:15

Транспорт

Новогодние пробки образовались перед Крымским мостом

Новогодние пробки образовались перед Крымским мостом

Автомобилистов предупредили о заторах в Москве в преддверии Нового года

Пассажиры столичного метро смогут посмотреть новогоднее обращение Путина в прямом эфире

Большие заторы сформировались на МКАД и возле столичных ТЦ вечером 30 декабря

"Интервью": Юлия Темникова – о развитии общественного транспорта Москвы

Специалисты ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 6 баллов

"Мой район. Навигатор": схема движения на Кольцевой линии метро изменится с 2 января

Эксперты рассказали, как увеличится нагрузка на столичные вокзалы 30 декабря

Сергей Собянин заявил о завершении строительства Большой кольцевой линии метро

Специалисты ЦОДД оценили ситуацию на дорогах Москвы вечером 30 декабря

Затор образовался перед Крымским мостом. Вереница из машин со стороны Кубани растянулась больше чем на пять километров.

Для водителей и пассажиров развернули пункт обогрева. При необходимости заработает полевая кухня. Кроме того, для людей в пробке организовали подвоз воды.

Сейчас на Крымском мосту продолжают ремонтные работы после осеннего теракта. Движение планируют полностью восстановить в марте.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеорегионыЕкатерина Кузнеченкова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика