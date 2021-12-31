Из-за наплыва пассажиров в аэропортах Москвы образовались очереди. По загруженности они сравнялись с торговыми центрами.

Огромные очереди стоят на вылет: кто-то отправляется на море, кто-то в горы. И всем остается лишь надеяться, что рейс не задержат и встретить Новый год удастся уже на новом месте.

Представители аэропортов говорят, что работают они штатно. Но, например, пассажиры, которые утром должны были вылететь в Симферополь, провели самолете почти 5 часов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.