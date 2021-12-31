Крупный затор на образовался на 67 км МКАД из-за ДТП. На внутреннем кольце столкнулись два грузовика.

Движение практически парализовано. Водителям рекомендуют выбирать альтернативные маршруты движения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

