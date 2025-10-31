Сильный ливень в Москве снизил среднюю скорость движения транспорта до 26 км/ч

Из-за сильного ливня средняя скорость движения в Москве снизилась до 26 километров в час. По данным ЦОДД, ситуация на дорогах оценивается в 7 баллов, а специалисты рекомендуют горожанам пересаживаться на общественный транспорт.

Циклон может принести до четверти месячной нормы осадков. Как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, к утру 1 ноября температура понизится до 3–5 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.