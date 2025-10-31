Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

31 октября, 19:15

Транспорт

Сильный ливень в Москве снизил среднюю скорость движения транспорта до 26 км/ч

Сильный ливень в Москве снизил среднюю скорость движения транспорта до 26 км/ч

Специалисты проложили тоннели между станциями метро "Шелепиха" и "Звенигородская"

"Деньги 24": европейские автопроизводители могут остановить конвейеры через несколько дней

Тоннели расширили на участке строящейся Рублево-Архангельской линии метро в Москве

ЦОДД порекомендовал москвичам пользоваться метро из-за сильного дождя

Сергей Собянин рассказал о строительстве моста-паруса на западе Москвы

В Москве завершили еще один этап строительства Рублево-Архангельской линии метро

Новые правила расчета утильсбора могут вступить в силу в России с 1 декабря

Автовладельцы машин из Казахстана должны доплатить до 3,5 млн рублей утильсбора

Авиарейс из Москвы на Кубу перенаправили из-за урагана "Мелисса"

Из-за сильного ливня средняя скорость движения в Москве снизилась до 26 километров в час. По данным ЦОДД, ситуация на дорогах оценивается в 7 баллов, а специалисты рекомендуют горожанам пересаживаться на общественный транспорт.

Циклон может принести до четверти месячной нормы осадков. Как сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус, к утру 1 ноября температура понизится до 3–5 градусов. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортпогодагородвидеоАлексей ЛазаренкоКристина Шашкова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика