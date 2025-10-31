Форма поиска по сайту

31 октября, 11:30

Транспорт

Авиарейс из Москвы на Кубу перенаправили из-за урагана "Мелисса"

Авиарейс из Москвы в кубинскую провинцию Ольгин был перенаправлен в аэропорт Варадеро из-за урагана "Мелисса". На борту находились более 400 пассажиров, которых разместят в гостиницах, соответствующих их первоначальному выбору.

Основной удар стихии пришелся на восточную часть Кубы, где эвакуировали более 735 тысяч жителей. Число погибших от урагана превысило 40 человек. На Ямайке "Мелисса" оставила сотни тысяч людей без электричества и нанесла значительный ущерб инфраструктуре.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

